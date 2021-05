Tancredi: con “Iride” al via gli incontri firmacopie (Di sabato 15 maggio 2021) È disponibile da ieri, 14 maggio 2021, l’album d’inediti “Iride” di Tancredi in versione fisica e digitale. Inoltre vengono annunciate le date del firmacopie per i fan che inizieranno il prossimo 17 maggio. Quando ci saranno i firmacopie con Tancredi? I firmacopie dove i fan potranno incontrare Tancredi partiranno dal prossimo 17 maggio 2021. L’artista firmerà le copie del disco, disponibile in versione fisica da ieri 14 maggio, nelle principali città italiane. Ecco qui di seguito le date e i luoghi del firmacopie: 17 maggio – Torino – Mondadori Megastore Monte Pietà – ore 15.00 18 maggio – Roma – Mondadori Bookstore P.zza Cola di Rienzo – ore 15.00 19 maggio – Bologna – Mondadori Bookstore Via M. Azeglio – ore 15.00 20 maggio – ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) È disponibile da ieri, 14 maggio 2021, l’album d’inediti “” diin versione fisica e digitale. Inoltre vengono annunciate le date delper i fan che inizieranno il prossimo 17 maggio. Quando ci saranno icon? Idove i fan potranno incontrarepartiranno dal prossimo 17 maggio 2021. L’artista firmerà le copie del disco, disponibile in versione fisica da ieri 14 maggio, nelle principali città italiane. Ecco qui di seguito le date e i luoghi del: 17 maggio – Torino – Mondadori Megastore Monte Pietà – ore 15.00 18 maggio – Roma – Mondadori Bookstore P.zza Cola di Rienzo – ore 15.00 19 maggio – Bologna – Mondadori Bookstore Via M. Azeglio – ore 15.00 20 maggio – ...

