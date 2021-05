Meghan Markle e Harry, Madame Tussauds rimuove le loro statue (Di sabato 15 maggio 2021) Madame Tussauds rimuove le statue di Meghan Markle e Harry, allontanandole dalla Royal Family. Le conseguenze della Megxit continuano a farsi sentire e si riflettono anche sulle statue del celebre museo. La direzione infatti ha deciso di spostare quelle dei Sussex in un’altra sezione, lontano da Kate Middleton, William e dalla Regina Elisabetta. Una scelta fatta durante il lockdown, periodo in cui le statue di Harry e Meghan avrebbero subito un restyling per renderle più adatte alla condizione che vivono oggi. Dopo l’addio alla Corona infatti la coppia si è trasferita negli Stati Uniti dove si divide fra interviste e progetti importanti con colossi come Spotify e Netflix. Le statue ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021)ledi, allontanandole dalla Royal Family. Le conseguenze della Megxit continuano a farsi sentire e si riflettono anche sulledel celebre museo. La direzione infatti ha deciso di spostare quelle dei Sussex in un’altra sezione, lontano da Kate Middleton, William e dalla Regina Elisabetta. Una scelta fatta durante il lockdown, periodo in cui lediavrebbero subito un restyling per renderle più adatte alla condizione che vivono oggi. Dopo l’addio alla Corona infatti la coppia si è trasferita negli Stati Uniti dove si divide fra interviste e progetti importanti con colossi come Spotify e Netflix. Le...

