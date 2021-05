Israele bombarda la sede di Associated Press | il presidente | ' Scioccato e inorridito'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Israele bombarda

Loro parlano di caccia ai terroristi. Ma è evidente che ai giornalisti scomodi testimoni della carneficina a Gaza danno fastisio. Gary Pruitt, presidente e Ceo dell'Associated Press, ha rilasciato una dichiarazione sulla distruzione israeliana di ...Video Twitter Leggi Anchei tunnel a Gaza e grattacielo sede di al - Jazeera e media. Colpito campo profughi: morti bambiniepa09201424 Smoke and flames rise after an Israeli air-strike hits at Al-Jalaa tower, which houses apartments and several media outlets, including The Associated Press and Al Jazeera, in Gaza City, 15 ...La protesta di Gary Pruitt: "Questo è uno sviluppo incredibilmente inquietante. Abbiamo evitato per un pelo una terribile perdita di vite umane" ...