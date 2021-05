DIVERSAMENTE dal 18 maggio in première digitale esclusiva su Chili (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà disponibile in première esclusiva sulla piattaforma Chili il 18 maggio, DIVERSAMENTE, un film a episodi diretto da Max Nardari (La mia famiglia a soqquadro, Di tutti i colori) che, attraverso il linguaggio fresco e immediato della commedia, vuole divertire il pubblico accendendo però una luce sul tema della diversità nei suoi più svariati aspetti.Il regista ha voluto fortemente unire questi suoi lavori prodotti nell’arco di qualche anno, e per i quali ha collaborato con diversi autori, in un unico “progetto” che avesse un fil-rouge: quello di promuovere temi importanti quali l’omofobia, il razzismo la solidarietà femminile, il confronto interculturale, l’adozione e ancora il razzismo, rivolgendosi in maniera diretta soprattutto aigiovani, insegnandogli a guardare con fiducia e a lasciarsi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà disponibile insulla piattaformail 18, un film a episodi diretto da Max Nardari (La mia famiglia a soqquadro, Di tutti i colori) che, attraverso il linguaggio fresco e immediato della commedia, vuole divertire il pubblico accendendo però una luce sul tema della diversità nei suoi più svariati aspetti.Il regista ha voluto fortemente unire questi suoi lavori prodotti nell’arco di qualche anno, e per i quali ha collaborato con diversi autori, in un unico “progetto” che avesse un fil-rouge: quello di promuovere temi importanti quali l’omofobia, il razzismo la solidarietà femminile, il confronto interculturale, l’adozione e ancora il razzismo, rivolgendosi in maniera diretta soprattutto aigiovani, insegnandogli a guardare con fiducia e a lasciarsi ...

