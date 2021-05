Denise Pipitone, polemiche e scontri per le parole del giornalista Abate (Di sabato 15 maggio 2021) Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta hanno risposto al tweet polemico scritto dal giornalista Carmelo Abbate sul caso di Denise Pipitone. Denise Pipitone, Piera Maggio e Giacomo Frazzitta rispondo al tweet del giornalista Carmelo Abbate su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta hanno risposto al tweet polemico scritto dalCarmelo Abbate sul caso di, Piera Maggio e Giacomo Frazzitta rispondo al tweet delCarmelo Abbate su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - blogsicilia : #notizie #sicilia Denise Pipitone, appello del legale e c'è una taglia per chi darà notizie utili -… - bizcommunityit : Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio ricorda il giorno della scomparsa: “Ero e sono il papà” - Moonlig94421095 : RT @NewSicilia: 'È figlia mia. Me la devono riportare indietro', Toni Pipitone rivive il giorno della scomparsa della piccola #DenisePipito… -