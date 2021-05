Daydreamer anticipazioni 18 maggio 2021 | l’eredità di Melahat

(Di sabato 15 maggio 2021) In questa nuova puntata diche andrà in onda il 18vedrete quello che accadrà a. La donna infatti riceverà la notizia della morte di vecchia amica di famiglia afgana, chi è a quanto pare le ha lasciato un ingente somma di denaro in eredità. La donna non riesce a credere a quello che le sta succedendo e il pensiero di tanto denaro rischia di darle alla testa. Selim scopre la fortuna della donna e, indebitato com’è, inizia ad interessarsi a lei facendole la corte e infischiandosene di Huma. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…censurata! Ecco cosa non avete visto nella soap turca Nella versione italiana molte scene della soap opera turca sono state tagliate Fin dalla scorsa estate- Le ali del sogno è campione di ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 19 maggio 2021 il piano di Selim - #Daydreamer #anticipazioni #maggio - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni dal 17 al 21 maggio: trame prossima settimana - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 17-21 maggio 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni del 17 maggio: finalmente il bacio - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021 - #Daydreamer #anticipazioni #maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Per chi non potesse assistere alla prima tv di" le ali del sogno, può farlo comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity. Sempre sullo stesso sito ufficiale ...: ecco chi è la rivale di Sanem, Ayca Dopo che Can ha perso la memoria, a causa di un incidente stradale, Sanem le ha provate tutte per tentare di aiutarlo, specialmente nella speranza che ...La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, giunge al termine. Nella settimana che va dal 24 al 28 maggio 2021 andranno in onda le ultime puntate di sempre della serie turca ...Dal 24 al 28 maggio va in onda l'ultima settimana di programmazione di DayDreamer: la soap termina con le nozze di Can e Sanem ...