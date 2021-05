Municipio XIII | Ama e Retake insieme per decoro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Prosegue la collaborazione tra Ama eRoma, in virtu’ del protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno tra la municipalizzata capitolina per l’ambiente e l’organizzazione di volontariato impegnata nella lotta contro il degrado e nella valorizzazione dei beni comuni. Sabato 15 maggio, a partire dalle ore 9, si svolgera’ un evento di sensibilizzazione ale alla corretta raccolta dei rifiuti in piazza San Giovanni Battista de La Salle (), durante il quale verra’ lanciata una sfida per la raccolta e il riuso creativo dei rifiuti: i materiali raccolti, ovvero carta, cartone, plastica e vetro, verranno infatti utilizzati per dare vita ad una composizione artistica che ogni partecipante potra’ fotografare nei piu’ diversi contesti ambientali: mare, montagna, parchi, scuole, uffici. Le foto ...

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: MUNICIPIO X GIA' XIII - GHERARDIMAURO1 : MUNICIPIO X GIA' XIII - federici_davide : Municipio XIII nuovamente disponibile la piattaforma streaming del Comune di Roma al seguente link la visione in di… - PiLu975 : RT @woland1964: Il censimento, da un idea di @virginiaraggi e il XIII° Municipio con la partecipazione straordinaria di Carabinieri e Digos… - woland1964 : Il censimento, da un idea di @virginiaraggi e il XIII° Municipio con la partecipazione straordinaria di Carabinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XIII

RomaDailyNews

Sabato 15 maggio, a partire dalle ore 9.00 si svolgerà un evento di sensibilizzazione al decoro e alla corretta raccolta dei rifiuti in piazza San Giovanni Battista de La Salle () durante il quale verrà lanciata una sfida per la raccolta e il riuso creativo dei rifiuti: i materiali raccolti, ovvero carta, cartone, plastica e vetro, verranno infatti utilizzati ...Sabato 15 maggio, a partire dalle ore 9, un evento di sensibilizzazione al decoro e alla corretta raccolta dei rifiuti in piazza San Giovanni Battista de La Salle () durante il quale ...Dal 20 al 30 maggio uno Shakespeare pop da guardare affacciati alle finestre. Il teatro dove il teatro non arriva. Il teatro nelle periferie e "ai margi ...Roma - Prosegue la collaborazione tra Ama e Retake Roma, in virtu' del protocollo d'intesa rinnovato lo scorso anno tra la municipalizzata capitolina per ...