MotoGP GP Francia 2021 | Vinales | “Nel pomeriggio mi sentivo bene | c’è un bel potenziale”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Al mattino abbiamo provato delle cose con le gomme, nelmi. Abbiamo provato il passo, c’è un bel”. Queste le parole di Maverick, terzo al termine della seconda sessione di libere nel Gran Premio di. Nel mattino i tempi erano molto alti a causa della pista bagnata. “Difficile trovare la fiducia, devi aspettare un po’ per spingere soprattutto in curva 3 – spiega il pilota della Yamaha a Sky Sport – Continuità? Dipende dalla gestione del week-end. A Jerez eravamo molto veloci, siamo stati lenti nel trovare il set up di gara. Si poteva fare meglio così come a Portimao. Io mi sento, posso spingere ed è positivo”, conclude. SportFace.