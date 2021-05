Mario Draghi a stipendio zero è solo propaganda dubbia

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. La retorica della politica a costoha colpito ancora, soprattutto in termini mediatici.lavorerà gratis durante il suo mandato istituzionale come presidente del Consiglio. Si tratta di un pessimo segnale sotto ogni punto di vista. Il primo riguarda la mortificazione del lavoro: rinunciando allosta battendo la strada della compressione di un diritto che proprio il mondo che ben lo ha retribuito negli anni – la finanza – sta intaccando. Il secondo offende il senso delle istituzioni: lavorare nel governo non è degno di un valore? Il terzo, infine, si infila nella peggior retorica anti casta di cui francamente si sta perdendo la misura. (Continua dopo la foto) Che la politica avesse decisamente ecceduto nelle spese allegre e anche rubato a ...

Lo dice Mario Draghi agli Stati generali della natalità. "Le risorse ammontano a oltre 21 miliardi, di cui almeno sei aggiuntivi rispetto agli attuali strumenti per le famiglie. L'assegno unico ci ..."

"Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l'assegno unico universale. Da luglio la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli ..."