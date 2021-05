Juve-Inter | assenza pesante per Conte | “Non convocato”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Alexis Sanchez ha rimediato un infortunio nel corso della partita con la Roma e non rientrerà nella lista dei convocati di. Il Derby d’Italia perde uno dei potenziali protagonisti. In attesa della conferma ufficiale, è ‘Sky Sport’ a riportare la notizia delladi Alexis Sanchez dalla lista dei convocati per la sfida contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sabato alle 18 la Juve ospiterà all'Allianz Stadium l'Inter per un derby d'Italia cruciale per i bianconeri a caccia della qualificazione in Champions League. Juventus-Inter, uno dei protagonisti della sfida da' forfait: un attaccante non prenderà parte al match Domani in campo Juventus-Inter, edizione particolare del derby d'Italia. Allo Stadium, i nerazzu ... MILANO (ITALPRESS) – "Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere all'andata contro la squadra che per nove anni di seg ...