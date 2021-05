Il Sole 24 Ore, risultati primo trimestre in miglioramento grazie a crescita ricavi (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – I risultati del primo trimestre 2021 de Il Sole 24 Ore chiudono in miglioramento rispetto al medesimo periodo 2020 grazie “al miglior andamento dei ricavi (+1,8% a 44,1 milioni di euro) combinato alle azioni di contenimento dei costi, pur risentendo ancora degli impatti dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19?. Nel dettaglio, i ricavi editoriali sono in crescita di 0,7 milioni di euro (+2,8% da 24,4 a 25,1 milioni di euro) principalmente per lo sviluppo dei ricavi derivanti da abbonamenti digitali al quotidiano, al sito http://www.ilSole24ore.com, ai prodotti dell’area Tax & Legal, da collaterali e libri, che compensano la contrazione dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Idel2021 de Il24 Ore chiudono inrispetto al medesimo periodo 2020“al miglior andamento dei(+1,8% a 44,1 milioni di euro) combinato alle azioni di contenimento dei costi, pur risentendo ancora degli impatti dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19?. Nel dettaglio, ieditoriali sono indi 0,7 milioni di euro (+2,8% da 24,4 a 25,1 milioni di euro) principalmente per lo sviluppo deiderivanti da abbonamenti digitali al quotidiano, al sito http://www.il24ore.com, ai prodotti dell’area Tax & Legal, da collaterali e libri, che compensano la contrazione dei ...

