Fiorentina: 0-0 a Cagliari. Finalmente è finita! (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il pareggio di Cagliari e la contemporanea sconfitta del Benevento a Bergamo, la Fiorentina con due giornate dalla fine del campionato raggiunge la salvezza. Sembrerebbe un buon risultato se non fosse che per il terzo anno consecutivo la Viola archivia una stagione deludente molto lontana dagli obiettivi che la proprietà Commisso si era data. La partita di ieri sera è stata una non gara, ed è impresa ardua scriverne due righe. Il risultato di pareggio era perfetto per entrambe le contendenti e i calciatori, che sono buoni ed esperti professionisti, hanno deciso di non tirare mai in porta. Rimangono ora due partite che potranno permettere di far giocare le seconde linee prima di arrivare al rompete le righe. Mi augurerei di vedere in campo Callejon, Kokorin e Barreca. Autentici oggetti misteriosi della stagione. Ma soprattutto inviterei ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il pareggio die la contemporanea sconfitta del Benevento a Bergamo, lacon due giornate dalla fine del campionato raggiunge la salvezza. Sembrerebbe un buon risultato se non fosse che per il terzo anno consecutivo la Viola archivia una stagione deludente molto lontana dagli obiettivi che la proprietà Commisso si era data. La partita di ieri sera è stata una non gara, ed è impresa ardua scriverne due righe. Il risultato di pareggio era perfetto per entrambe le contendenti e i calciatori, che sono buoni ed esperti professionisti, hanno deciso di non tirare mai in porta. Rimangono ora due partite che potranno permettere di far giocare le seconde linee prima di arrivare al rompete le righe. Mi augurerei di vedere in campo Callejon, Kokorin e Barreca. Autentici oggetti misteriosi della stagione. Ma soprattutto inviterei ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - sportsmovies20 : Sampdoria vs Spezia 2-2 Sassuolo vs Juventus 1-3 Torino vs Ac Milan 0-7 Cagliari vs Fiorentina 0-0 Napoli vs Udinese 5-1 #SerieA - infoitsalute : Tiribocchi: «Cagliari-Fiorentina? Una partita senza tiri e con troppa paura non è piacevole per i tifosi» - Chiariello_CS : RT @1926_cri: Dicono che la Super League sia la rovina del calcio, ma ancora non avevano visto Cagliari-Fiorentina. - adumanlio : @ElBuffi82 Ahahahhahahahahha. Pitosto vardo a replica de Cagliari Fiorentina dell'altro ieri -