Dipinto di Picasso venduto per oltre 103 milioni di dollari

Il dipinto 'Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)' di Pablo Picasso è stato venduto ieri per 103,4 milioni di dollari durante un'asta organizzata da Christie's, a New York.

Un Basquiat venduto all'asta per 93 milioni ... il collezionista e co - fondatore della maison Valentino , aveva acquistato il dipinto nel 2007 ... Richard Prince , Anselm Kiefer , Picasso e David Hockney . - - > È il secondo lavoro dal prezzo più ...

