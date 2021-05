Calciomercato Serie A LIVE | PSG su Fabian | Douglas Costa torna a casa

(Di venerdì 14 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 14 MAGGIO Pjanic lascia il Barcellona, ma ad una condizione(CLICCA QUI) «Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione»: rivelazione dalla Spagna (CLICCA QUI) Juventus, Jorge Mendes: «Cristiano Ronaldo non andrà allo Sporting» (CLICCA QUI)al Gremio: scelto il numero di maglia (CLICCA QUI) Aguero al Barcellona: c’è la data della firma sul contratto (CLICCA ...

L'offerta di Sky è stata votata da tutti i club diA, tranne Napoli e Lazio che si sono astenute , mentre Crotone e Parma non hanno votato perché sono già retrocesse inB.PREZIOSO - Spesso criticato (anche a ragione) per la scarsa incisività ed efficacia in zona - gol, il calciatore turco è un fantasista atipico che nel suo percorso inA ha saputo trasformarsi ...Un qualcosa di inimmaginabile ad inizio stagione ma che poi, invece, alla fine è accaduto. Ed è proprio questo il bello del calcio: una serie di variabile che condizionano un’annata al punto da ...Assegnato in via ufficiale il pacchetto 2 della gara per i diritti tv della Serie A. A spuntarla è stata Sky, con l'offerta da 87,5 milioni di euro.