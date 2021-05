Spread Btp - Bund sale a 119 punti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lotra Btp etedesco è in rialzo ed è salito a 119base, con il rendimento del decennale italiano all'1,090%. . 13 maggio 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

ANSA Nuova Europa

Lotrae Bund tedesco è in rialzo ed è salito a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,090%. . 13 maggio 2021Lotraitaliano e Bund tedesco è risalito a 118 punti base e il rendimento del nostro titolo decennale (1,04%) risale sopra l'1% dopo 8 mesi. L'oro rialza la testa a fronte delle tensioni ...Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in rialzo ed è salito a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,090%. (ANSA). (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mag - L'inflazione Usa resta il tema centrale sui mercati e se l'Europa ieri si e' salvata dalle ...