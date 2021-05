MotoGP, GP Francia 2021. Grandi aspettative per Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, mentre Valentino Rossi vuole risollevare la testa (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel weekend il Bugatti Circuit di Le Mans ospiterà il Gran Premio di Francia, quinto round del Motomondiale 2021. La gara è molto attesa poiché rappresenta una tappa particolarmente sentita sia da Fabio Quartararo che dalla Ducati, ovvero il pilota e il marchio che si sono distinti maggiormente nelle prime quattro gare. Chiaramente, nel caso del ventiduenne transalpino, si tratta dell’appuntamento di casa. C’è molta curiosità per capire quale potrà essere lo stato di salute di El Diablo, costretto a operarsi al braccio destro subito dopo Jerez de la Frontera per risolvere la sindrome compartimentale da cui l’arto è stato attanagliato durante il GP di Spagna. L’accaduto gli è probabilmente costato la terza vittoria consecutiva e la possibilità di andare in fuga nel Mondiale, generando inoltre un’incognita sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel weekend il Bugatti Circuit di Le Mans ospiterà il Gran Premio di, quinto round del Motomondiale. La gara è molto attesa poiché rappresenta una tappa particolarmente sentita sia dache dalla Ducati, ovvero il pilota e il marchio che si sono distinti maggiormente nelle prime quattro gare. Chiaramente, nel caso del ventiduenne transalpino, si tratta dell’appuntamento di casa. C’è molta curiosità per capire quale potrà essere lo stato di salute di El Diablo, costretto a operarsi al braccio destro subito dopo Jerez de la Frontera per risolvere la sindrome compartimentale da cui l’arto è stato attanagliato durante il GP di Spagna. L’accaduto gli è probabilmente costato la terza vittoria consecutiva e la possibilità di andare in fuga nel Mondiale, generando inoltre un’incognita sulla ...

