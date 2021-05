Advertising

sportli26181512 : Inzaghi all'ultimo derby? Il suo futuro alla Lazio è ancora un rebus: Inzaghi all'ultimo derby? Il suo futuro alla… - ilRomanistaweb : ?? La corsa all'Europa: Conference call Il derby decisivo nella corsa per il settimo posto. Il #Sassuolo, sconfitto… - Gazzetta_it : #Inzaghi all'ultimo derby? Il suo futuro alla #Lazio è ancora un rebus - itsAlset : @Andress92573139 @fracortellessa @emipro74 I fatti sono che quest'anno c'abbiamo avuto un culo della Madonna. Sette… - d_arco75 : @Max_883 @morelli_ste Assolutamente d'accordo, lui e Inzaghi hanno dimostrato di non essere all'altezza del livello… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi all

Per sostituirlo con, che era alla guida della Primavera. Da allora, il tecnico piacentino ha compiuto un percorso strepitoso al timone della Lazio. Tre trofei in bacheca: due Supercoppe ...Molto meglio la Lazio di, che nello stesso lasso di tempo ha vinto 8 partite su 10 passando,... Ormai vicino'addio, Fonseca ha l'occasione di vincere il suo primo derby della Capitale, dopo ...Rush finale con i campani appesi a un filo, ma granata e liguri non possono dormire sonni tranquilli. Genoa e Fiorentina salve, il Cagliari quasi.Lotito-Inzaghi: questo matrimonio s'ha da fare? Staremo a vedere. Fonti certe ipotizzano un imminente incontro tra il Presidente ed il mister per discutere.