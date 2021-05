Il giocatore di baseball suicida che è tornato a giocare senza un occhio | il gusto e l’olfatto

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 maggio 2021) Prima di tutto un video: Here’s the perspective of Drew Robinson’s home run tonight from his family in the stands. Him pointing to them at the end is everything that’s good in this world. pic.twitter.com/pKd6ZTSj55 — Jeff Passan (@JeffPassan) May 12, 2021 Quello che tira un fuoricampo tra le urla del pubblico si chiama Drew Robinson. E non dovrebbe essere lì. Dovrebbe essere morto. Perché il 16 aprile dell’anno scorso, in pieno lockdown, preso da una feroce depressione, si èto. Ha preso una pistola acquistata apposta e si è sparato ad una tempia, sul divano di casa sua. Ciò che accade dopo è quasi inspiegabile. La racconta ESPN, ripresa dal Post. Ma, prima, il contesto. Drew Robinson ha 29 anni, è undidei San Francisco Giants, otto volte campioni del mondo, non un campione, ma un pro. E’ per tutti una ...