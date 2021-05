(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Speravamo in tanti nelladi Giovannia presidente del, un risultato importante suffragato da grandi numeri. Mi spiace per il mio amico Di Rocco.che questa elezioneladele che aiuti a superare i problemi sul tappeto di carattere legislativo: auspico che il rapporto tra i soggetti possa trovare un filo conduttore importante". Il presidente della, Domenico, ha così commentato all'Adnkronos ladialla guida delnazionale.

Advertising

TV7Benevento : Coni: Falcone (Fijlkam), 'rielezione Malagò spero rafforzi la posizione del Comitato olimpico'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Falcone

Metro

Sulei ha cambiato giudizio? "Lo ritenevo intrappolato nel Palazzo, strumentalizzato. ... Ce l'hopartiti che hanno ucciso la tv pubblica. E mi hanno deluso i grillini: hanno annunciato la ...... Tiziana Gibelli, in video conferenza, del presidente delFvg, Giorgio Brandolin, dell'assessore comunale allo sport, Antonio, del direttore generale di Asu, Nicola Di Benedetto, e del ...La società acquista sei impianti di nuova generazione «Utili anche dopo l’emergenza: filtrano pure i pollini» Sei impianti di purificazione dell’aria di ultima generazione, che non prevedono intervent ...Ciascuno è completo di filtro FF9, filtro assoluto Hepa H13, e garantisce un’efficienza del 99,95% sul particolato in sospensione. Agiscono silenziosamente e con efficienza energetica ...