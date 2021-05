Bunin | Lenin e la misura dell' orrore

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Se il libro di Ivan(era nato nel 1870 nella Russia centrale) appena pubblicato dalla Voland, Giorni maledetti, lì dove lo scrittore russo premio Nobel per la letteratura (1933) è come se stenografasse fatti uomini e parole di quel che di terrificante stava avvenendo in Urss tra il 1917 e il 1920 (anno in cui lui fuggì dall’Urss per poi morire di infarto a Parigi nel 1953), fosse stato pubblicato nell’Italia dei Cinquanta o dei Sessanta, agguerrite pattuglie di italocomunisti emeriti capitanati da Mario Alicata o da Armando Cossutta (peraltro a me molto simpatico come persona) avrebbero assalito le librerie ad agguantarne le copie e distruggerle. E questo perché Giorni maledetti non è un libro che ragiona su questo o quest’altro aspettoa teoria politica bolscevica, su questa o quest’altra tesi di Vladimiro Uljanovic, ...