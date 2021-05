“Uno schianto violentissimo”. Pierina, morta in un incidente mentre va al compleanno della figlia. Grave il marito (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con la riapertura dopo il Covid cominciano a riprendere anche gli incidenti stradali. Molte di più le auto che dopo le ultime restrizioni a colori sono cessate e ci troviamo quasi tutti in zona gialla. Tuttavia, l’altro lato della medaglia sono gli incidenti stradali e l’ennesimo, mortale, si è consumato lunedì sera a Vescovato, sul confine cremonese e a pochi chilometri dalla provincia di Brescia. A perdere la vita è la 79enne Pierina Stagnoli, originaria di Pieve d’Olmi ma da tempo residente a Vescovato insieme al marito Francesco Mottana, 86 anni. I due si erano sposati solo un paio d’anni fa dopo una lunga convivenza. Pierina Stagnoli è morta sul colpo, il marito invece è Grave in ospedale in gravi condizioni. La dinamica ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con la riapertura dopo il Covid cominciano a riprendere anche gli incidenti stradali. Molte di più le auto che dopo le ultime restrizioni a colori sono cessate e ci troviamo quasi tutti in zona gialla. Tuttavia, l’altro latomedaglia sono gli incidenti stradali e l’ennesimo,le, si è consumato lunedì sera a Vescovato, sul confine cremonese e a pochi chilometri dalla provincia di Brescia. A perdere la vita è la 79enneStagnoli, originaria di Pieve d’Olmi ma da tempo residente a Vescovato insieme alFrancesco Mottana, 86 anni. I due si erano sposati solo un paio d’anni fa dopo una lunga convivenza.Stagnoli èsul colpo, ilinvece èin ospedale in gravi condizioni. La dinamica ...

