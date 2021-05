Salernitana, Castori: «Il mio calcio come quello di Klopp e Guardiola» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabrizio Castori ha parlato della promozione in Serie A della sua Salernitana Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della promozione conquistata con la squadra granata. SENSAZIONI – «Soddisfatto, anzi realizzato. Ma non appagato. Devo dire che la A mi era piaciuta (ride) e mi ero detto che ci dovevo tornare… E questo era il posto giusto, anche se la pandemia ha segnato tutta la stagione». PROMOZIONI – «A Carpi fu un’esplosione inattesa, lanciando giocatori scovati nelle categorie inferiori. A Salerno c’è stato un cambio di mentalità dopo Ventura, c’è voluto un po’ di tempo ma ho sentito da subito la fiducia della proprietà. C’era un clima pesante nei loro confronti, ma le difficoltà devono essere un’opportunità, non un alibi». come ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabrizioha parlato della promozione in Serie A della suaFabrizio, allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della promozione conquistata con la squadra granata. SENSAZIONI – «Soddisfatto, anzi realizzato. Ma non appagato. Devo dire che la A mi era piaciuta (ride) e mi ero detto che ci dovevo tornare… E questo era il posto giusto, anche se la pandemia ha segnato tutta la stagione». PROMOZIONI – «A Carpi fu un’esplosione inattesa, lanciando giocatori scovati nelle categorie inferiori. A Salerno c’è stato un cambio di mentalità dopo Ventura, c’è voluto un po’ di tempo ma ho sentito da subito la fiducia della proprietà. C’era un clima pesante nei loro confronti, ma le difficoltà devono essere un’opportunità, non un alibi»....

Advertising

alaimotmw : #Salernitana il ds #Fabiani a @TuttoMercatoWeb: “#Serie B imprevedibile, va vissuta fino alla fine. #Castori usato… - giosalzano1967 : RT @InfoCilentoWeb: Salernitana in Serie A, Castori a Sportitalia: 'Ora dobbiamo rimanerci a tutti i costi' - infoitinterno : Salernitana, dal ritiro estivo deserto alla città in festa. Storia di un capolavoro targato Castori - infoitsport : Salernitana in A, Cesarano: 'Dissi testuali parole a Castori, fa niente se non ricorda' - infoitinterno : TMW RADIO - Castori: 'Salernitana, stagione incredibile. In A guai a smantellare questo gruppo' -