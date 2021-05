Per chi ha chiuso l’attività causa Covid, la Regione proroga i contributi straordinari (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Giunta di Regione Lombardia, ha prorogato la misura straordinaria ‘Genius’. Il provvedimento ha come finalità, vista la grave emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, di evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della pandemia; senza quindi poter rispettare il requisito di tenere aperta l’impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto sempre nei bandi. “Con la decisione di estendere la durata della misura fino al 15 novembre 2021 – spiegato Guido Guidesi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Giunta diLombardia, hato la misuraa ‘Genius’. Il provvedimento ha come finalità, vista la grave emergenza determinata dalla pandemia da-19, di evitare la restituzione deia fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessatoovverol’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 adella pandemia; senza quindi poter rispettare il requisito di tenere aperta l’impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto sempre nei bandi. “Con la decisione di estendere la durata della misura fino al 15 novembre 2021 – spiegato Guido Guidesi ...

