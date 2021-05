Milan, i convocati di Pioli per il Torino (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di stasera alle 20:45 contro il Torino. Assenti per infortunio Ibrahimovic e Tonali. Questa la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte. Attaccanti: Leão, Maldini, Mandžuki?, Rebi?. FOTO: Sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore del, Stefano, ha stilato la lista deiin vista della partita di stasera alle 20:45 contro il. Assenti per infortunio Ibrahimovic e Tonali. Questa la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte. Attaccanti: Leão, Maldini, Mandžuki?, Rebi?. FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

