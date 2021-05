Mario Kart 9: data di uscita pianificata per l’inizio 2022 secondo un noto insider – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Kart 9 è in arrivo: secondo un noto insider la data di uscita è pianificata per l’inizio del 2022, se non già la fine del 2021.. Mario Kart 9 potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch. Questo è quanto ci rivela un noto leaker, il quale parla della data di uscita e di altri dettagli sul nuovo attesissimo gioco di Nintendo. Precisamente, parliamo di Zippo, un insider che ha dimostrato di essere abbastanza affidabile con vari leak legati al mondo Nintendo, precisamente su The Legend of Zelda e Super Smash Bros. Ultimate. Parlando di Mario ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021)9 è in arrivo:unladiperdel, se non già la fine del 2021..9 potrebbe essere in arrivo suSwitch. Questo è quanto ci rivela unleaker, il quale parla delladie di altri dettagli sul nuovo attesissimo gioco di. Precisamente, parliamo di Zippo, unche ha dimostrato di essere abbastanza affidabile con vari leak legati al mondo, precisamente su The Legend of Zelda e Super Smash Bros. Ultimate. Parlando di...

