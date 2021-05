Internazionali BNL d’Italia 2021 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 13 maggio con Berrettini e Sonego

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il, glie l’didi13degliBNL. Sul campo centrale aprirà le danze il numero uno del mondo Novak Djokovic contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre sul Grand Stand saranno impegnati i due azzurri Matteoe Lorenzoche affronteranno rispettivamente Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem. CAMPO CENTRALE Dalle 10:00 – Djokovic vs Davidovich Fokina A seguire – Barty vs Kudermetova A seguire – Shapovalov vs Sinner/Nadal A seguire – Muguruza vs Svitolina GRAND STAND ARENA Dalle 10:00 – Opelka vs Karatsev Non prima delle 12:00 –vs Tsitsipas A seguire – Pliskova vs Zvonareva A seguire ...