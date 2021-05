I campioni del windsurf si allenano al Circolo Velico Sferracavallo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Camboni, Andreas Cariolou e Byron Kokkalanis, tre campioni del windsurf di prestigio internazionale concentrati sull’obiettivo dei prossimi giochi olimpici, si alleneranno per tutto il mese di maggio al Circolo Velico Sferracavallo. Un Circolo, sulla costa palermitana, che è l’optimum per i velisti, come lo definì il suo presidente Giuseppe Giunchiglia, e che offre anche condizioni meteo e termiche molto valide per il windsurf, oltre a condizioni di vento che in Italia non sono facili da trovare. “Abbiamo scelto il Circolo Velico Sferracavallo – spiega Riccardo Belli Dell’Isca, allenatore della squadra olimpica RS:X maschile – per svolgere attività di preparazione in vista della grande sfida dei giochi olimpici ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Camboni, Andreas Cariolou e Byron Kokkalanis, tredeldi prestigio internazionale concentrati sull’obiettivo dei prossimi giochi olimpici, si alleneranno per tutto il mese di maggio al. Un, sulla costa palermitana, che è l’optimum per i velisti, come lo definì il suo presidente Giuseppe Giunchiglia, e che offre anche condizioni meteo e termiche molto valide per il, oltre a condizioni di vento che in Italia non sono facili da trovare. “Abbiamo scelto il– spiega Riccardo Belli Dell’Isca, allenatore della squadra olimpica RS:X maschile – per svolgere attività di preparazione in vista della grande sfida dei giochi olimpici ...

