“Chiesto il test del Dna” Denise Pipitone | la notizia arriva in diretta | da Barbara D’Urso

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La vicenda della ragazza Denisa di Scalea, il comune in provincia di Cosenza, continua a fare rumore. Dopo esserci stata una segnalazione nei suoi confronti da parte di una donna, sono partite le indagini per cercare di capire se potesse davvero essere, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. La giovane, originaria della Romania, ha smentito categoricamente di essere la bambina sparita nel nulla. Ha però ammesso di essere rimasta molto male per alcuni commenti online. Diverse persone avrebbero insistito sulla sua somiglianza con la figlia di Piera Maggio e avrebbero scritto sui social network che sarebbe davvero lei. Hanno quindi accusato i genitori di lei di averla rapita quando era piccola. Nell’appuntamento del 12 maggio di Pomeriggio Cinque,ha avuto un’anticipazione molto ...

C'è unclinico in corso nel Regno Unito che ci darà informazioni importanti se sia il caso di ... che invocava da tempo l'iniziativa, ha definito entrambi i progetti necessari, ma ha...Da quanto rivelato in diretta televisiva, sembrerebbe che la Procura di Marsala abbiaildel Dna per Denisa. Avete letto proprio bene, si! Nonostante la giovanissima ragazza abbia ...Madre e figlio sono stati denunciati per lesioni personali e percosse aggravate. Nell'ultimo episodio, oltre ad aggredire la donna, il 32enne avrebbe afferrato per il collo il figlio 13enne di lei che ..."NON SONO DENISE" La somiglianza che era stata segnalata ha riacceso, per l'ennesima volta, i riflettori sulla scomparsa della bambina ...