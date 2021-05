Cagliari: Comune, club e prefetto scrivono ai tifosi. Le ultime (Di mercoledì 12 maggio 2021) Salvezza Cagliari? Messaggio ai tifosi del Benevento da parte di Comune, club e prefetto. L’invito Attraverso un comunicato apparso sul sito del Comune di Cagliari, amministrazione comunale, società e prefetto hanno chiesto massima correttezza e senso di responsabilità ai tifosi in caso di aritmetica salvezza raggiunta nella giornata di oggi. «Il prefetto, l’Amministrazione comunale e la Società Cagliari Calcio, in vista della partita odierna che potrebbe comportare l’eventuale salvezza della squadra di calcio cittadina, esortano i tifosi a mantenere comportamenti corretti e responsabili, evitando assembramenti e occasioni di festeggiamenti che possano costituire pericolo di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Salvezza? Messaggio aidel Benevento da parte di. L’invito Attraverso un comunicato apparso sul sito deldi, amministrazione comunale, società ehanno chiesto massima correttezza e senso di responsabilità aiin caso di aritmetica salvezza raggiunta nella giornata di oggi. «Il, l’Amministrazione comunale e la SocietàCalcio, in vista della partita odierna che potrebbe comportare l’eventuale salvezza della squadra di calcio cittadina, esortano ia mantenere comportamenti corretti e responsabili, evitando assembramenti e occasioni di festeggiamenti che possano costituire pericolo di ...

Advertising

SardoResiliente : RT @ChangeItalia: La spiaggia del #Poetto a #Cagliari è in pericolo: Carola ci racconta che i sacchi di #plastica messi sotto la battigia p… - Comune_Cagliari : RT @Comune_Cagliari: Bonus idrico integrativo 2021: domande entro il 31 maggio: Sino a 25 euro per ogni componente del nucleo familiare tit… - Comune_Cagliari : RT @Comune_Cagliari: Bonus educatori: domande entro le 23,59 del 3 giugno 2021: Il sostegno economico è destinato ai lavoratori e lavoratri… - talebor_ : @Comune_Cagliari @CagliariCalcio Noo zio, porta sfiga!! - Comune_Cagliari : Cartolibrerie e librerie: formazione elenco per la fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie. Per… -