Uomini e Donne, la disperazione di Gemma Galgani: Aldo la vede solo come amica (Di martedì 11 maggio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne trono over: la “superstar” Gemma Galgani non ha preso bene il fatto che Aldo la veda solo come un’amica. Ida è uscita con Gabriele. Quando si parla del trono over di Uomini e Donne, vengono subito alla mente le vicende della sua indiscussa superstar, Gemma Galgani. Le ultime anticipazioni del trono Leggi su 2anews (Di martedì 11 maggio 2021) Anticipazionitrono over: la “superstar”non ha preso bene il fatto chela vedaun’. Ida è uscita con Gabriele. Quando si parla del trono over di, vengono subito alla mente le vicende della sua indiscussa superstar,. Le ultime anticipazioni del trono

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - VerdiLuchino : RT @tamburo_il: Questi si chiamano organi genitali e differenziano gli uomini dalle donne, quindi smettetela di dire che ognuno può sceglie… - PAG_ConcordiaPN : RT @Pontifex_it: Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di con… -