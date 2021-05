**Dl sostegni: forze maggioranza, 'ristori a 2 binari da sempre unica opzione'** (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Dl Sostegni, caos in Senato: tolto il superbonus per le aziende, protesta M5s. Licheri: “Lo ripresenteremo”. Italia… - ItaliaViva : DL Sostegni. Dichiarazione di voto di @DonaConzatti - TV7Benevento : **Dl sostegni: Patuanelli, 'ancora in costruzione, ci sia superbonus imprese'**... - TrendOnline : ?? #Draghi, ecco tutti gli aiuti a famiglie e imprese presenti nel dl #Sostegni bis! #italia #rem #inps #decreto - TV7Benevento : **Dl sostegni: forze maggioranza, 'ristori a 2 binari da sempre unica opzione'**... -