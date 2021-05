Coprifuoco alle 23 e riaprire tutto: il centrodestra in pressing sul governo (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la cabina di regia la ministra Mariastella Gelmini chiede di discutere subito le riaperture. Draghi cauto: estensione al massimo di un ora e solo dopo il monitoraggio Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la cabina di regia la ministra Mariastella Gelmini chiede di discutere subito le riaperture. Draghi cauto: estensione al massimo di un ora e solo dopo il monitoraggio

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - alinatede : RT @you_trend: ?? Sondaggio EMG per @Cartabiancarai3: 2 italiani su 3 sono d'accordo col posticipare l'inizio del #coprifuoco alle 23 o alle… - Zanarkander : RT @flayawa: Che sia alle 22:00, alle 23:00 o alle 24:00 Il coprifuoco resta una misura inutile e illegittima. #BastaCoprifuoco -