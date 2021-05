LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Groenewegen e Merlier si staccano in salita (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.52 Vincenzo Albanese conquista anche il GPM di Castino. 15.50 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a due minuti. In gruppo, molla anche Caleb Ewan. 15.47 In testa alla corsa, Ponomar perde contatto dagli altri fuggitivi. 15.46 Azione davvero devastante della Bora, perde contatto anche Tim Merlier. 15.44 Si sta staccando Dylan Groenewegen. 15.43 Il gruppo sta accelerando notevolmente. La Bora-Hansgrohe fa il forcing e il vantaggio dei battistrada è sceso a 3’05”. 15.42 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.52 Vincenzo Albanese conquista anche il GPM di Castino. 15.50 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a due minuti. In gruppo, molla anche Caleb Ewan. 15.47 In testa alla corsa, Ponomar perde contatto dagli altri fuggitivi. 15.46 Azione davvero devastante della Bora, perde contatto anche Tim. 15.44 Si sta staccando Dylan. 15.43 Il gruppo sta accelerando notevolmente. La Bora-Hansgrohe fa il forcing e il vantaggio dei battistrada è sceso a 3’05”. 15.42 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), ...

