Roma-Crotone, i convocati di Fonseca: ci sono Darboe e Zalewski, out Smalling (Di domenica 9 maggio 2021) La Roma si prepara ad affrontare all’Olimpico (ore 18) il Crotone e pubblica la lista dei convocati per il match della 35^ giornata di Serie A. Ci sono i giovani Darboe e Zalewski, protagonisti nel 3-2 al Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League. Assente Chris Smalling, l’ultimo infortunio in ordine di tempo in casa giallorossa. Di seguito l’elenco completo. I nostri convocati per #RomaCrotone #ASRoma pic.twitter.com/acwAv4WFb4 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Lasi prepara ad affrontare all’Olimpico (ore 18) ile pubblica la lista deiper il match della 35^ giornata di Serie A. Cii giovani, protagonisti nel 3-2 al Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League. Assente Chris, l’ultimo infortunio in ordine di tempo in casa giallorossa. Di seguito l’elenco completo. I nostriper ##ASpic.twitter.com/acwAv4WFb4 — AS(@OfficialAS) May 9, 2021 SportFace.

