Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 9 maggio 2021) Vaccini senza copyright, le difficoltà dell’energia dall’idrogeno, nuovi studi sull’Alzheimer, c’è cane e cane: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Vaccini senza copyright, le difficoltà dell’energia dall’idrogeno, nuovi studi sull’Alzheimer, c’è cane e cane: l’attualità scientifica. Leggi

Advertising

sperati26 : @cristianalaz Tute fake news della protezione civile per tenerci chiusi in casa! Poi dicono che la gente manda le… - sperati26 : @fabius10scudi 'Scienza' ?????? Tutte fake news protezione civile per tenerci ancora chiusi in casa! Fanculo! Poi dic… - DivanOneMother : RT @DivanOneCovid: Buone notizie Grazie a sofisticati calcoli la #scienza non ha sbagliato nemmeno il punto di caduta del #razzocinese . Ci… - DivanOneMother : Buone notizie Grazie a sofisticati calcoli la #scienza non ha sbagliato nemmeno il punto di caduta del #razzocinese… - infoitinterno : Brevetti sui vaccini: la rimozione appare essere solo una ''minaccia'' strumentale e le motivazioni tecniche fanno… -