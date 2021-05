Infortunio Verratti, EURO 2020 a rischio? Arriva il verdetto (Di domenica 9 maggio 2021) Marco Verratti non salterà EURO 2020: sospiro di sollievo per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Le sue condizioni Marco Verratti non salterà EURO 2020, che si terrà tra l’11 giugno e l’11 luglio prossimi. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, infatti, recupererà dall’Infortunio entro l’inizio della competizione internazionale. Come riportato da L’Equipe, il talento italiano smaltirà il problema al ginocchio in circa tre settimane e sarà regolarmente a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Marconon salterà: sospiro di sollievo per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Le sue condizioni Marconon salterà, che si terrà tra l’11 giugno e l’11 luglio prossimi. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, infatti, recupererà dall’entro l’inizio della competizione internazionale. Come riportato da L’Equipe, il talento italiano smaltirà il problema al ginocchio in circa tre settimane e sarà regolarmente a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

