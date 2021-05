Ancora ingressi di immigrati tramite la rotta Balcanica: 60 fermati in 10 ore a Trieste (Di domenica 9 maggio 2021) Trieste, 9 mag — Con l’arrivo della primavera si registra il consueto aumento degli arrivi di immigrati clandestini, che per la verità non si sono mai fermati. Ciò non riguarda solo gli sbarchi via mare dal Nord Africa ma anche gli ingressi in Friuli Venezia Giulia attraverso la cosiddetta ‘rotta Balcanica’. Nella sola giornata di venerdì, dalle due di notte a mezzogiorno, la Polizia di Frontiera di Trieste ha rintracciato 60 immigrati di varia nazionalità entrati illegalmente in Italia. Arrestato montenegrino che trasportava immigrati turchi nascosti nel bagagliaio Nel corso di controlli di routine presso il confine in località Rabuiese, un’auto che procedeva a forte velocità ha destato l’attenzione delle forze di polizia che, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021), 9 mag — Con l’arrivo della primavera si registra il consueto aumento degli arrivi diclandestini, che per la verità non si sono mai. Ciò non riguarda solo gli sbarchi via mare dal Nord Africa ma anche gliin Friuli Venezia Giulia attraverso la cosiddetta ‘’. Nella sola giornata di venerdì, dalle due di notte a mezzogiorno, la Polizia di Frontiera diha rintracciato 60di varia nazionalità entrati illegalmente in Italia. Arrestato montenegrino che trasportavaturchi nascosti nel bagagliaio Nel corso di controlli di routine presso il confine in località Rabuiese, un’auto che procedeva a forte velocità ha destato l’attenzione delle forze di polizia che, ...

