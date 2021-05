Quasi tutta Italia in zona gialla, nessuna regione rossa: cosa cambia lunedì 10 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Misure anti-Covid meno rigide in Quasi tutta Italia dove nessuna regione sarà in zona rossa da lunedì 10 maggio. In arancione saranno Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, mentre tutte le altre regioni – dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania – saranno in zona gialla con regole per spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto. Resta però in vigore ovunque il coprifuoco , dalle 22 alle 5. SPOSTAMENTI INzona gialla E ARANCIONE: LE DIFFERENZE – Ma per quanto riguarda gli spostamenti, in zona gialla, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Misure anti-Covid meno rigide indovesarà inda10. In arancione saranno Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, mentre tutte le altre regioni – dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania – saranno incon regole per spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto. Resta però in vigore ovunque il coprifuoco , dalle 22 alle 5. SPOSTAMENTI INE ARANCIONE: LE DIFFERENZE – Ma per quanto riguarda gli spostamenti, in, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una...

