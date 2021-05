Klaus Davi e "I Killer della Ndrangheta": c'è anche Filippo Graviano nello spot (Di sabato 8 maggio 2021) Klaus Davi ha scritto un libro intitolato “I Killer della Ndrangheta” e ha scelto di promuoverlo con un video in cui compare anche Filippo Graviano che scandisce le note di “Around the World”, un grandissimo successo dance dei primi anni duemila. Il capo del mandamento di Brancaccio non è l'unico boss protagonista dello spot, “realizzato - ha precisato il giornalista italo-svizzero - da un graphic designer che me lo ha mandato e ha voluto restare anonimo”. Ci sono infatti anche Peppe De Stefano ciao di Archi, il boss Pelle ‘Gambazza' di San Luca, Rocco Papalia boss di Buccinasco, Luigi Mancuso a capo dell'omonima Ndrina. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)ha scritto un libro intitolato “I” e ha scelto di promuoverlo con un video in cui compareche scandisce le note di “Around the World”, un grandissimo successo dance dei primi anni duemila. Il capo del mandamento di Brancaccio non è l'unico boss protagonista dello, “realizzato - ha precisato il giornalista italo-svizzero - da un graphic designer che me lo ha mandato e ha voluto restare anonimo”. Ci sono infattiPeppe De Stefano ciao di Archi, il boss Pelle ‘Gambazza' di San Luca, Rocco Papalia boss di Buccinasco, Luigi Mancuso a capo dell'omonima Ndrina.

