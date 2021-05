DIRETTA Giro d’Italia 2021 | prima tappa LIVE | benissimo Moscon e Vlasov | si difende Nibali

(Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.37 Foss è davanti a Brandle al primo intermedio. Il norvegese sta volando. 15.36 Per vedere il campione del mondo Filippo Ganna dovremo attendere le 16.53. 15.35 Alle 15.43 toccherà al francese Remi Cavagna, uno dei tre grandi favoriti di oggi insieme a Ganna ed Evenepoel. 15.33 E’ partito il norvegese Tobias Foss (Jumbo-Visma), uno dei possibili outsider per la vittoria odierna. 15.33 E’ partito il norvegese Tobias Foss (Jumbo-Visma), uno dei possibili outsider per la vittoria odierna. 15.32 La classifica parziale: 1 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.3032Gianni 9:11 56.212 3Aleksandr 9:12 56.116 4 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 5 OIRA Nelson 9:17 55.613 6 KLUGE Roger 9:17 55.5467 DE MARCHI ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

Per vedere ilintv su DAZN Elenco delle squadre partecipanti al2021 e numeri di gara dei ciclisti INEOS GRENADIERS (GBR) 1 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL 2 CASTROVIEJO NICOLAS ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.26 Moscon ha 4" di ritardo al primo rilevamento, sta andando forte. A cronometro non lo scopriamo di certo o ...