Razzo cinese in caduta libera verso l’Italia, riunione d’urgenza della Protezione Civile (Di venerdì 7 maggio 2021) E' previsto per il 9 maggio il rientro incontrollato in atmosfera del Razzo "Lunga marcia 5B", che ha portato in orbita il cuore della Stazione spaziale cinese. Vista l'ampia finestra d'incertezza sulla data e sull'orario di rientro, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, "non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio". Pechino: "Detriti su aree lontane dalle attività umane o nell'oceano" Sul rientro del "Long March 5B", decollato dall'isola di Hainan il 29 aprile trasportando il modulo "Tianhe", i tempi e le modalità restano poco chiari, ma per il tabloid del Quotidiano del Popolo, la"voce" del Partito comunista cinese, "la maggior parte dei detriti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 maggio 2021) E' previsto per il 9 maggio il rientro incontrollato in atmosfera del"Lunga marcia 5B", che ha portato in orbita il cuoreStazione spaziale. Vista l'ampia finestra d'incertezza sulla data e sull'orario di rientro, sottolinea il Dipartimento, "non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio". Pechino: "Detriti su aree lontane dalle attività umane o nell'oceano" Sul rientro del "Long March 5B", decollato dall'isola di Hainan il 29 aprile trasportando il modulo "Tianhe", i tempi e le modalità restano poco chiari, ma per il tabloid del Quotidiano del Popolo, la"voce" del Partito comunista, "la maggior parte dei detriti ...

