Luana D'Orazio, la mamma a Pomeriggio 5: "Il collega ha sentito uno strano rumore, poi l'ha vista nella macchina" (Di venerdì 7 maggio 2021) È un racconto straziante quello fatto dalla signora Emma a Pomeriggio 5. La madre di Luana D'Orazio, la ragazza morta a 22 anni mentre era al lavoro all'orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato, è stata ospite di Barbara D'Urso e ha ricostruito cosa è successo lunedì 3 maggio. "Luana era solare, giocava col suo bimbo, aiutava me, cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva: 'Chissà se Barbara D'urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione'", ha esordito la signora Emma, ricordando la figlia. "Quel giorno ci dovevamo vedere verso le 14.15, era il mio compleanno – ha iniziato quindi a raccontare -. Lei mi aveva detto: 'mamma prepara il tiramisù, così stasera si festeggia'. Dopo pranzo, mio marito si è andato a riposare. Mio figlio Luca con mio ...

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchi… - peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - SimoneTorinoTO : RT @Anpinazionale: Il minuto di silenzio nella riunione del Comitato nazionale ANPI di oggi per Luana D'Orazio, Maurizio Gritti e tutti i m… - piccolaprelemi : RT @IONERAH: Anche Shade condivide la raccolta fondi aperta da Giulia per sostenere il piccolo Alessio, figlio di Luana D’Orazio. https:/… -