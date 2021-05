Serie A, arbitri 35a giornata: Juventus-Milan a Valeri, Doveri per Benevento-Cagliari (Di giovedì 6 maggio 2021) Sezioni di Roma impegnate nei big match più delicati della 35a giornata di Serie A. Juventus-Milan, spareggio per la Champions League, è stata affidata a Paolo Valeri di Roma 2, mentre Benevento-Cagliari, sfida salvezza, verrà diretta da Daniele Doveri di Roma 1. Andiamo a scoprire le altre designazioni degli arbitri complete, spicca Fiorentina-Lazio a Fabio Maresca di Napoli e Inter-Sampdoria a Giovanni Ayroldi di Molfetta. Benevento – Cagliari h. 15.00 Doveri PRETI – TEGONI IV: PEZZUTO VAR: MAZZOLENI AVAR: CARBONE FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: GHERSINI VAR: AURELIANO AVAR: DI VUOLO GENOA – SASSUOLO h. 12.30 MARIANI MONDIN – PAGNOTTA IV: ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Sezioni di Roma impegnate nei big match più delicati della 35adiA., spareggio per la Champions League, è stata affidata a Paolodi Roma 2, mentre, sfida salvezza, verrà diretta da Danieledi Roma 1. Andiamo a scoprire le altre designazioni deglicomplete, spicca Fiorentina-Lazio a Fabio Maresca di Napoli e Inter-Sampdoria a Giovanni Ayroldi di Molfetta.h. 15.00PRETI – TEGONI IV: PEZZUTO VAR: MAZZOLENI AVAR: CARBONE FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: GHERSINI VAR: AURELIANO AVAR: DI VUOLO GENOA – SASSUOLO h. 12.30 MARIANI MONDIN – PAGNOTTA IV: ...

