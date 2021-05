San Paolo Belsito, Ylenia morta in camera da letto: corpo semi carbonizzato (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ ancora troppo presto per sapere che cosa è successo nella casa di Ylenia Lombardo, una ragazza di 33 anni. La giovane è stata trovata morta nella sua casa di San Paolo Belsito, siamo in provincia di Napoli, dove pare vivesse da sola. Il cadavere della ragazza è stato trovato dalle forze dell’ordine semi carbonizzato. Pare infatti che nella stanza dove Ylenia è stata ritrovata, fosse partito una sorta di incendio, circostanza che avrebbe portato i vicini di casa a chiedere aiuto. La ragazza era originaria della provincia di Avellino ma viveva da diverso tempo a San Paolo Belsito. Ylenia Lombardo morta a 33 anni: non si esclude nessuna pista Sappiamo davvero ancora molto poco sui fatti ma, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ ancora troppo presto per sapere che cosa è successo nella casa diLombardo, una ragazza di 33 anni. La giovane è stata trovatanella sua casa di San, siamo in provincia di Napoli, dove pare vivesse da sola. Il cadavere della ragazza è stato trovato dalle forze dell’ordine. Pare infatti che nella stanza doveè stata ritrovata, fosse partito una sorta di incendio, circostanza che avrebbe portato i vicini di casa a chiedere aiuto. La ragazza era originaria della provincia di Avellino ma viveva da diverso tempo a SanLombardoa 33 anni: non si esclude nessuna pista Sappiamo davvero ancora molto poco sui fatti ma, non ...

