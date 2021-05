(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Labitalia) - Nel 2020 sono state erogate oltre 13.000 ore di, coinvolgendo il 76% del personale, con un bilanciamento tra le ore dedicate alle competenze hard e soft di all'incirca il 70%-30%. Questi i numeri di, società benefit e b corp quotata su Aim Italia e tra i principali player dell'it consulting, promuove da diversi anni una strategia di crescita e di gestione dellefortemente improntata alla. "In un mondo dove tutto è connesso e cambia a velocità sempre maggiore - dice all'Adnkronos/Labitalia Bruno Paneghini, presidente e amministratore delegato di- la ricerca del talento e una visione a lungo termine sono la chiave per raggiungere l'eccellenza e aggiudicarsi un vantaggio competitivo.ha sposato questo approccio sin ...

StraNotizie : Reti, 14mila ore formazione per 76% risorse nell'anno della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Reti 14mila

Yahoo Finanza

Finora i medici di famiglia hanno somministrato oltredosi. L'assessore alla Sanità, Pier ...condizione di"estrema vulnerabilità" non presi in carico dai centri specialistici inclusi nelle...Persiste nel nostro Paese ancora un forte legame tra imprese,di migranti e organizzazioni ... in diminuzione di circacasi ( - 14,4%) rispetto alle 96.549 riscontrate dall'INAIL nello ...Roma, 6 mag. (Labitalia) - Nel 2020 sono state erogate oltre 13.000 ore di formazione, coinvolgendo il 76% del personale, con un bilanciamento tra le ...Le vaccinazioni tornano a scendere ben al di sotto della quota di 500mila al giorno e la campagna rallenta sotto i colpi della psicosi Astrazeneca in alcune regioni. Secondo una prima stima, la sommin ...