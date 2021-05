Le balene sono come noi. Anzi, meglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno studioso delle balene, Brian Skerry, c'informa che le balene sono come noi, Anzi meglio. Sognano, educano i figli, cantano, si trasmettono cultura e leggende. Non lo metto in dubbio e mi fa piacere che sia così. L'unica cosa che chiedo a Brian Skerry: come ha fatto a scoprire tutto questo? Ha forse qualche amicizia tra le balene? Si è accorto quando si fanno queste confidenze? Quando cantano, quando si tramandano leggende? Ci può informare, senza fretta, anche sui delfini che c'incuriosiscono molto? Maurizio Costanzo Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno studioso delle, Brian Skerry, c'informa che lenoi,. Sognano, educano i figli, cantano, si trasmettono cultura e leggende. Non lo metto in dubbio e mi fa piacere che sia così. L'unica cosa che chiedo a Brian Skerry:ha fatto a scoprire tutto questo? Ha forse qualche amicizia tra le? Si è accorto quando si fanno queste confidenze? Quando cantano, quando si tramandano leggende? Ci può informare, senza fretta, anche sui delfini che c'incuriosiscono molto? Maurizio Costanzo

AsrobeRoberto : @zerboni_taste @_Cotu Le balene sono mammiferi appartenenti al gruppo dei cetacei, insieme a delfini, focene, orche… - cheonpie : Oltre a Gou l'unica altra cosa che mi fa venir voglia di disegnare sono le balene- - k4tacli : Io che mesi fa passavo le ore a cercare video di balene perché sono bellissime. - jancanappo : @alessabocchi @Fedez E le balene ? Perché non parla contro la caccia alle balene ? A me sembra prioritario. Ah, no, sono un uccellino. - biancavschiller : @silvioboccato Il discorso sulle balene è più complicato. Deriva da una tradizione loro. E ai Norvegesi puoi toccar… -

