F1, Toto Wolff: “Sono veramente felice di poter realizzare il sogno di Grosjean” (Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia è di ieri: Romain Grosjean tornerà al volante di una monoposto di F1 a sette mesi di distanza dal terribile incidente avuto nel GP del Bahrain. Un vero miracolo quello sul circuito di Sakhir, dal momento che l’impatto violento contro le barriere portò a una Haas in fiamme. Incredibilmente, Romain uscì illeso, pur procurandosi alcune ustioni alle mani. Ebbene, Grosjean avrà l’occasione di guidare nuovamente una macchina della massima categoria automobilistica. E il privilegio sarà quello di essere al volante di una Mercedes. Il racing driver, infatti, ha la possibilità di calarsi nell’abitacolo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019, in occasione di un giornata di test prevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard (circuito su cui si disputa il GP di Francia). Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni giri in un ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia è di ieri: Romaintornerà al volante di una monoposto di F1 a sette mesi di distanza dal terribile incidente avuto nel GP del Bahrain. Un vero miracolo quello sul circuito di Sakhir, dal momento che l’impatto violento contro le barriere portò a una Haas in fiamme. Incredibilmente, Romain uscì illeso, pur procurandosi alcune ustioni alle mani. Ebbene,avrà l’occasione di guidare nuovamente una macchina della massima categoria automobilistica. E il privilegio sarà quello di essere al volante di una Mercedes. Il racing driver, infatti, ha la possibilità di calarsi nell’abitacolo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019, in occasione di un giornata di test prevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard (circuito su cui si disputa il GP di Francia). Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni giri in un ...

Advertising

exitlight_ : Toto Wolff quando entra nel reparto PU e non vede più nessuno: - MarianoFroldi : RT @GiulyDuchessa: #RedBull powertrains continua l’intenso shopping a 28 miglia da Milton Keynes assumendo i motoristi che gli occorrono. N… - GiulyDuchessa : #RedBull powertrains continua l’intenso shopping a 28 miglia da Milton Keynes assumendo i motoristi che gli occorro… - infoitsport : Toto Wolff mantiene la promessa: Grosjean guiderà la W10 per dei test speciali - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: rinnovo in vista tra #Hamilton e la #Mercedes secondo #Wolff -