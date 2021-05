Coronavirus, Figliuolo annuncia il via libera alle somministrazioni per i cinquantenni (Di giovedì 6 maggio 2021) Il generale Figliuolo ha annunciato per il prossimo 10 maggio il via libera alle prenotazioni dei vaccini anti Covid per la popolazione over 50. Vaccino Covid, l’annuncio di Figliuolo: “Dal 10 maggio via alle prenotazioni per gli over 50” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Il generalehato per il prossimo 10 maggio il viaprenotazioni dei vaccini anti Covid per la popolazione over 50. Vaccino Covid, l’annuncio di: “Dal 10 maggio viaprenotazioni per gli over 50” su Notizie.it.

Advertising

mimmogammella2 : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Figliuolo, dal 10 maggio prenotazioni per over 50 - giomo2 : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Figliuolo, dal 10 maggio prenotazioni per over 50 - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Figliuolo, dal 10 maggio prenotazioni per over 50 - veneziana4 : RT @veneziana4: #coronavirus #GreenPass l'Italia dovrebbe diventare una #caserma. Ho capito che abbiamo il generale #Figliuolo ...ma insomm… - veneziana4 : #coronavirus #GreenPass l'Italia dovrebbe diventare una #caserma. Ho capito che abbiamo il generale #Figliuolo ...ma insomma...#COVID19 -