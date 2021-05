Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle trimestrali. In forte rialzo il Giappone, dopo la lunga pausa festiva della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Borsetiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle. In forte rialzo il Giappone, dopo la lunga pausa festiva della ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole: In rialzo Tokyo (+1,8%), lo yen perde terreno sul doll… - ansa_economia : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia. Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - fisco24_info : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia: Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - ansa_economia : Borsa: Asia positiva, chiusi Tokyo e listini cinesi. Per festività. Bene Hong Kong e Seul, futures Usa deboli #ANSA - MKT_INS : Apertura poco mossa per le borse europee mentre i futures di Wall Street viaggiano in negativo, dopo la chiusura co… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle trimestrali. In forte rialzo il Giappone, dopo la lunga pausa festiva della ...

Asia - Pacific contrastata ma il Nikkei 225 guadagna l'1,80% E il risultato è un progresso intorno allo 0,20% per l'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei ...

Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole - Economia Agenzia ANSA Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle trimestrali. (ANSA) ...

Tokyo in rally. Misto il resto dell'Asia (Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo che ha riaperto i battenti dopo la lunga pausa festiva della Golden Week, con gli investitori sulle trimestrali. In ordine sparso, invece, le altre pi ...

Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle trimestrali. In forte rialzo il Giappone, dopo la lunga pausa festiva della ...E il risultato è un progresso intorno allo 0,20% per l'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei ...Le Borse asiatiche chiudono in positivo con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia ed ai risultati delle trimestrali. (ANSA) ...(Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo che ha riaperto i battenti dopo la lunga pausa festiva della Golden Week, con gli investitori sulle trimestrali. In ordine sparso, invece, le altre pi ...