Un’altra tragedia sul lavoro | a Varese un operaio muore schiacciato da un tornio meccanico

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A distanza di soli due giorni dallache ha visto Luana D’Orazio morire intrappolata nel macchinario dell’azienda tessile in cui era impiegata, arriva la notizia divittima sul. È successo a Busto Arsizio, in provincia di, dove un49enne è rimastoda unnell’azienda in cui lavorava. L’incidente è accaduto intorno alle 9.40: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, ma è deceduto poco dopo. Il Senato ricorda Luana D’Orazio Una realtà tragica quella dei decessi sul posto diche in Italia non smette di mietere vittime. Di oggi al Senato la commemorazione per Luana D’Orazio, la giovane mamma di un bambino di 5 anni, strappata alla vita lo ...